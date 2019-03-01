Весенняя ярмарка «ART-ель» откроется в Пскове 2 марта

17:35, 01 марта 2019, ПАИ

Традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» откроется 2 марта в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория», сообщили Псковскому агентству информации в редакции «Псковской правды».

Традиционно на первом и втором этажах комплекса сотни псковских мастеров разместят свои самые яркие творения, изготовленные в различных техниках: эксклюзивные авторские сувениры, предметы интерьерного декора, дизайнерские украшения, изделия из шерсти, мыло и косметика ручной работы, вязаные изделия, вышивка, разнообразные цветы.

Подарки ручной работы можно купить 2 и 3 марта с 12:00 до 18:00.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной.