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Общество

Весенняя ярмарка «ART-ель» откроется в Пскове 2 марта

Традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» откроется 2 марта в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория», сообщили Псковскому агентству информации в редакции «Псковской правды»

Традиционно на первом и втором этажах комплекса сотни псковских мастеров разместят свои самые яркие творения, изготовленные в различных техниках: эксклюзивные авторские сувениры, предметы интерьерного декора, дизайнерские украшения, изделия из шерсти, мыло и косметика ручной работы, вязаные изделия, вышивка, разнообразные цветы.

Подарки ручной работы можно купить 2 и 3 марта с 12:00 до 18:00.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной.

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