0
11:54
Наталья Никифорова о госрегистрации флага и герба: Сегодняшний день навсегда войдёт в историю Псковской области
11:37
Глава Дедовичского района: Мы гордимся тем, что теперь у региона есть своя официальная символика
11:29
Ольга Родина: С вручением свидетельств о регистрации флага и герба мы начинаем новый этап развития Псковской области
10:51
Александр Гуцан о госрегистрации герба и флага: Свершилось то, что жители Псковской области ждали 25 лет
10:49
Михаил Ведерников о вручении свидетельств госрегистрации флага и герба: Это событие займёт достойное место в истории региона
10:41
Свидетельства о государственной регистрации официальных символов Псковской области вручены Михаилу Ведерникову
10:33
Дмитрий Месхиев и его супруга попросили гостей пожертвовать деньги бездомным собакам вместо покупки цветов на церемонию венчания
Еще новости
Общество

В псковском храме Александра Невского отслужили литию по погибшим военнослужащим 6-й роты

1 марта в Пскове в храме Святого Александра Невского утром прошла лития, посвященная памяти погибших десантников 6-й роты. На церковную службу пришли родственники и близкие погибших десантников, их сослуживцы и военнослужащие Псковского гарнизона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Молебен отслужил настоятель храма протоиерей Олег Тэор.

В поминальной службе приняли участие глава Пскова Иван Цецерский и его заместитель Владимир Воробьев, отец Героя России Алексея Воробьёва.

По окончании богослужения глава города пообщался с родителями погибших военнослужащих 6-й роты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Наталья Никифорова о госрегистрации флага и герба: Сегодняшний день навсегда войдёт в историю Псковской области
01 марта 2019
Наталья Никифорова о госрегистрации флага и герба: Сегодняшний день навсегда войдёт в историю Псковской области
Глава Дедовичского района: Мы гордимся тем, что теперь у региона есть своя официальная символика
01 марта 2019
Глава Дедовичского района: Мы гордимся тем, что теперь у региона есть своя официальная символика
Ольга Родина: С вручением свидетельств о регистрации флага и герба мы начинаем новый этап развития Псковской области
01 марта 2019
Ольга Родина: С вручением свидетельств о регистрации флага и герба мы начинаем новый этап развития Псковской области
Александр Гуцан о госрегистрации герба и флага: Свершилось то, что жители Псковской области ждали 25 лет
01 марта 2019
Александр Гуцан о госрегистрации герба и флага: Свершилось то, что жители Псковской области ждали 25 лет
Михаил Ведерников о вручении свидетельств госрегистрации флага и герба: Это событие займёт достойное место в истории региона
01 марта 2019
Михаил Ведерников о вручении свидетельств госрегистрации флага и герба: Это событие займёт достойное место в истории региона
Свидетельства о государственной регистрации официальных символов Псковской области вручены Михаилу Ведерникову
01 марта 2019
Свидетельства о государственной регистрации официальных символов Псковской области вручены Михаилу Ведерникову
Дмитрий Месхиев и его супруга попросили гостей пожертвовать деньги бездомным собакам вместо покупки цветов на церемонию венчания
01 марта 2019
Дмитрий Месхиев и его супруга попросили гостей пожертвовать деньги бездомным собакам вместо покупки цветов на церемонию венчания 1
ФОТОФАКТ: В псковском автобусе №11 при открытии дверей осыпалось стекло
01 марта 2019
ФОТОФАКТ: В псковском автобусе №11 при открытии дверей осыпалось стекло

Идет загрузка...