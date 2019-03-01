В псковском храме Александра Невского отслужили литию по погибшим военнослужащим 6-й роты

10:15, 01 марта 2019, ПАИ

1 марта в Пскове в храме Святого Александра Невского утром прошла лития, посвященная памяти погибших десантников 6-й роты. На церковную службу пришли родственники и близкие погибших десантников, их сослуживцы и военнослужащие Псковского гарнизона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Молебен отслужил настоятель храма протоиерей Олег Тэор.

В поминальной службе приняли участие глава Пскова Иван Цецерский и его заместитель Владимир Воробьев, отец Героя России Алексея Воробьёва.

По окончании богослужения глава города пообщался с родителями погибших военнослужащих 6-й роты.