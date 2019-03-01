Весеннюю коллекцию украшений из натуральных камней представит мастер Юлия Полушкина на ярмарке «ART-ель»

12:22, 01 марта 2019, ПАИ

Весеннюю коллекцию бижутерии из натуральных камней представит мастер Юлия Полушкина на ярмарке «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 2 и 3 марта, сообщили Псковскому агентству информации в редакции «Псковской правды».

Мастер также поможет подобрать наиболее подходящие украшения. «Подбор бижутерии – дело индивидуальное. Здесь сложно ориентироваться на какие-то правила или гороскоп. Нужно полагаться на свои ощущения», - пояснила она.

Изготовлением украшений Юлия Полушкина занимается уже два года и планирует совершенствовать свое творчество на различных мастер-классах. «Сейчас я работаю над новой весенней коллекцией. Это будут украшения в виде цветов, бабочек и других атрибутов весны. В них использую больше фурнитуры из металла», - рассказала мастер.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной.