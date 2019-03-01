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Георгий Вилинбахов о вручении свидетельств госрегистрации флага и герба Псковской области: Это событие имеет для меня и личное значение, и историческое

 «Сегодняшнее событие имеет для меня и личное значение, и историческое. До Великой Отечественной войны мои бабушка и дедушка жили в Пскове», - сказал председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации — государственный герольдмейстер; заместитель директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации с церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов Псковской области – флага и герба, которая проходит сегодня, 1 марта, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

«Для меня большая честь быть в Пскове и участвовать в этой церемонии. Псковская земля является важнейшей частью России и истории. Через 3 года можно отмечать юбилей - исполнится 350 лет с момента изображения псковского герба в титулярнике. Изображение, которое дошло до нас, связано с великой историей Пскова», - сказал Георгий Вилинбахов. Он добавил, что в этом есть «глубокая истина и связь времен».

Напомним, геральдическая символика региона разработана по инициативе Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при Президенте РФ.

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