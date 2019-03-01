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Михаил Ведерников о вручении свидетельств госрегистрации флага и герба: Это событие займёт достойное место в истории региона

«Это важное событие, которое займет достойное место в истории региона», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 1 марта, на церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов региона  – флага и герба, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Для меня большая честь принять свидетельства о государственной регистрации», - отметил глава региона. Он напомнил, что вопрос с флагом и гербом Псковской области оставался нерешенным 25 лет. По словам Михаила Ведерникова, очень важно, что в их разработке участвовали историки, искусствоведы, краеведы, неравнодушные жители региона. «Вместе мы проделали серьезную работу», - заявил губернатор и напомнил, что в скором будущем появится гимн Псковской области - еще один ключевой элемент символики. Он также поблагодарил всех причастных к разработке официальных символов за труд.

«Сейчас можно с уверенностью сказать, что итоговый результат соответствует истории и традициям Псковской области. С утвержденным гербом и флагом регион входит в новый этап развития», - отмети Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что под этим флагом регион встретит гостей Ганзейских дней, начинает подготовку к 20-летию подвига 6-й роты. Михаил Ведерников добавил, что Псковская область - приграничный регион, земля древней истории и славы. «Сделаем всё для благополучия будущих поколений», - заключил он.

Напомним, геральдическая символика региона разработана по инициативе Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте РФ.

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