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Псковские полицейские помогли пензенским коллегам задержать мошенника

В Пензе местные полицейские при содействии сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, псковские стражи порядка выехали в Пензу в служебную командировку, поскольку гражданин подозревается в совершении целого ряда мошенничеств в различных регионах страны, в том числе в Дно.

По версии следствия, 32-летний безработный житель Новосибирска в поисках своих «клиентов» звонил наугад на домашние телефоны и сообщал абонентам, что их родные или близкие попали, к примеру, в ДТП. И для срочного решения проблемы требовал денег, которые граждане, не задумываясь, переводили.

Так, 13 января подозреваемый позвонил 77-летней жительнице Дно и представился ее внуком, который, якобы, попал в беду на дороге. Пенсионерка, поддавшись на эту уловку, перечислила в помощь «внуку» 10 тысяч рублей. А 14 января он же позвонил другой жительнице Дно и проинформировал, что в ДТП оказался ее сын. Женщина отправила на указанный адрес 20 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проводятся следственные действия.

В УМВД России по Псковской области добавили, что в декабре 2018 года в Новосибирске псковские полицейские во взаимодействии с новосибирскими коллегами задержали 34-летнего брата и 35-летнюю сестру фигуранта. Они тоже подозреваются в совершении аналогичных преступлений, в том числе и на территории Пскова, где две горожанки, доверившись этим мошенникам, лишились в общей сложности 400 тысяч рублей. Ведется расследование.

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