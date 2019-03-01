На псковской нефтебазе потушен условный пожар

12:02, 01 марта 2019, ПАИ

28 февраля на нефтебазе в Пскове прошло тренировочное пожарно-тактическое учение, в котором приняли участие силы гарнизона пожарной охраны и взаимодействующих структур. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Данные учения прошли в рамках семинарских занятий с начальниками пожарных частей региона, которые включали в себя теоретическую подготовку и практическую часть - показное учение на нефтебазе.

Нефтебазы, склады и базы горючего, выполняя важные функции по приему, хранению и выдаче нефтепродуктов для распределительной сети автозаправочных станций, относятся к объектам повышенной пожарной опасности, пояснили в МЧС. Пожары на таких объектах трудно поддаются локализации и тушению, в случае аварии разрушению подвергаются не только здания и сооружения самих производственных баз, но и близлежащих жилых массивов, наносится значительный ущерб экологии. «Поэтому тренировкам по тушению условных возгораний в резервуарных парках нефти и нефтепродуктов уделяется большое внимание», - подчеркнули в ведомстве.

​

Тактический замысел учения предполагал, что в результате нарушения требований техники безопасности при отборе проб нефтепродуктов из резервуара возник искровой разряд статического электричества, что привело к возгоранию и взрыву паровоздушной смеси топлива с отрывом крыши и горением легких нефтепродуктов по всей площади зеркала. Ввиду присутствия большого количества легковоспламеняющейся жидкости возникший пожар мог развиться до крупных размеров и создать угрозу распространения на соседние резервуары.

Дежурный персонал объекта сообщил о возникшем условном пожаре по телефону «01» и направил на место добровольную пожарную команду объекта. Диспетчер службы оперативного обеспечения (диспетчерской связи), получив сообщение об условном пожаре, отправил на место силы и средства по номеру вызова № 3.

Через 10 минут к месту вызова прибыли первые подразделения гарнизона пожарной охраны города. Оценив обстановку, руководитель тушения пожара подтвердил номер вызова и дал указание подать стволы на охлаждение горящего резервуара и соседних.

Далее на нефтебазу в соответствии с номером вызова прибыли сотрудники подразделения ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы Псковской области», ВПО «Псковавиа» и воинской части. На месте был развернут штаб пожаротушения, на охлаждение и защиту подано расчетное количество стволов, проведена пенная атака.

В результате совместных действий условный пожар был локализован, а затем ликвидирован, личный состав с поставленными задачами справился. Начальники пожарных частей, наблюдавшие за учением, отметили слаженность действий огнеборцев, организацию взаимодействия между подразделениями, четкость управления и руководства.

«Значимость подобных мероприятий трудно переоценить, ведь именно во время их проведения специалисты МЧС тренируются действовать слаженно, быстро и эффективно. Важно и то, что осуществляются они на действующих объектах, которые им предстоит отстоять в случае возникновения реальной опасной ситуации», - заметили в МЧС.