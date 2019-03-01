Псковская таможня выявила незадекларированный самовар, оказавшийся культурной ценностью

13:11, 01 марта 2019, ПАИ

На таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска Шумилкино Псковская таможня при таможенном контроле выявила незадекларированный самовар, оказавшийся культурной ценностью, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Гражданин России вывозил с таможенной территории Евразийского экономического союза в багажном отделении своего автомобиля самовар со следами эксплуатации. О каком-либо перемещаемом им товаре, подлежащем декларированию, не заявлял ни письменно, ни устно.

Самовар был изъят и направлен на экспертизу. Согласно заключению таможенного эксперта, самовар с гладким туловом формы «банка» на ступенчатом основании квадратной формы и с фигурными ножками; без декора, со снятым верхним слоем металла; с имеющимся на крышке плохо читаемым клеймом в виде текста «ФАБРИКА» товарищества А.З..ХР…НА», относится к концу XIX – началу XX вв. Экспертиза установила, что клеймо принадлежит фабрике А. Захряпина (фабрика товарищества А. Захряпина сыновей). Эта медеобрабатывающая фабрика, выпускавшая церковную утварь и самовары, была создана в 1848 году в Переславле, закрыта в первые годы после революции 1917 года.

Самовар относится к категории культурных ценностей, как предмет бытового назначения, созданный более 100 лет назад, и подпадает под действие закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804 – 1 «О ввозе и вывозе культурных ценностей».

В рамках возбужденного дела об административном правонарушении проводится расследование.