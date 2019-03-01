Псковская таможня выявила незадекларированный самовар, оказавшийся культурной ценностью
На таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска Шумилкино Псковская таможня при таможенном контроле выявила незадекларированный самовар, оказавшийся культурной ценностью, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.
Гражданин России вывозил с таможенной территории Евразийского экономического союза в багажном отделении своего автомобиля самовар со следами эксплуатации. О каком-либо перемещаемом им товаре, подлежащем декларированию, не заявлял ни письменно, ни устно.
Самовар был изъят и направлен на экспертизу. Согласно заключению таможенного эксперта, самовар с гладким туловом формы «банка» на ступенчатом основании квадратной формы и с фигурными ножками; без декора, со снятым верхним слоем металла; с имеющимся на крышке плохо читаемым клеймом в виде текста «ФАБРИКА» товарищества А.З..ХР…НА», относится к концу XIX – началу XX вв. Экспертиза установила, что клеймо принадлежит фабрике А. Захряпина (фабрика товарищества А. Захряпина сыновей). Эта медеобрабатывающая фабрика, выпускавшая церковную утварь и самовары, была создана в 1848 году в Переславле, закрыта в первые годы после революции 1917 года.
Самовар относится к категории культурных ценностей, как предмет бытового назначения, созданный более 100 лет назад, и подпадает под действие закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804 – 1 «О ввозе и вывозе культурных ценностей».
В рамках возбужденного дела об административном правонарушении проводится расследование.