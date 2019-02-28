6 человек пострадали на дорогах Псковской области 28 февраля

12:42, 01 марта 2019, ПАИ

28 февраля на территории Псковской области зарегистрированы 3 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 9:00 в Островском районе на 330-м километре трассы Санкт-Петербург-Невель ГАЗ-3705 под управлением 69-летнего мужчины выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Ауди-100». В результате ДТП 57-летний водитель «Ауди-100» и 57-летняя пассажирка доставлены в больницу. Госпитализация водителю и пассажирам ГАЗ-3705 не потребовалась.

В 9:00 в Пскове на перекрёстке улицы Коммунальной у дома № 12 и улицы Петровской 30-летняя водительница «Шевроле-Ланос», осуществляя поворот налево на разрешающий сигнал светофора, не уступила дорогу автомобилю ВАЗ-21099, который двигался на разрешающий сигнал светофора со встречного направления. В результате аварии водительница «Шевроле-Ланос» пострадала, но госпитализирована не была.

В 18:30 в Пскове у дома 32 по Октябрьскому проспекту 37-летняя водительница «Санг Йонг Актион» совершила наезд на 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы.