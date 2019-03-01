Псковская журналистка награждена специальным дипломом международного конкурса

12:57, 01 марта 2019, ПАИ

28 февраля во время проведения отчетно-выборного Собрания Союза городов Центра и Северо- Запада России главе Пскова Ивану Цецерскому был передан специальный диплом за победу в номинации «Муниципальное управление: практика добрых дел» для журналиста газеты «Псковские новости» Ольги Бахтиной.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков», диплом вручил генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных городов Владимир Селиванов.

Псковская журналистка удостоена награды за участие в VII Международном конкурсе Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ(МАГ) «Город в зеркале СМИ-2018».