Призовое место в творческом конкурсе занял военнослужащий псковской Росгвардии

19:30, 01 марта 2019, ПАИ

Военнослужащий Управления Росгвардии по Псковской области занял призовое место в I этапе смотр-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора», который проходил в поселке Лебяжье в Ленинградской области в концертном зале бригады оперативного назначения Северо-Западного округа войск национальной гвардии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, двадцать пять участников прибыли со всего Северо-Запада, чтобы продемонстрировать свои таланты. В творческом состязании приняли участие не только военнослужащие и сотрудники Росгвардии, но и члены их семей. На суд жюри были представлены 17 номеров в различных номинациях.

По итогам конкурсного прослушивания в номинации «Сольное пение» победу одержала сотрудница отдела вневедомственной охраны по Курортному району ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области старший лейтенант полиции Юлия Фокина, исполнив песню «Ты знаешь, как хочется жить». Второе место занял концертмейстер военного оркестра центра подготовки личного состава войск Северо-Западного округа (Сыктывкар), старший прапорщик Алексей Попов с песней «Ты только жди». Тройку победителей в этой номинации с песней «Брату» закрыл военнослужащий Управления Росгвардии по Псковской области младший сержант Ибрагим Гусенов.

В номинации «Вокальные, вокально-инструментальные ансамбли и хоры» первое место у вокально-инструментального ансамбля «Север» центра подготовки личного состава округа (Сыктывкар), на втором месте вокальный ансамбль в составе военнослужащих отдельного батальона (поселок Горелово, Ленинградская область).

В номинации «Инструментальная музыка» на первом месте солист оркестра бригады оперативного назначения ( поселок Лебяжье, Ленинградская область) младший сержант Даниил Капелюш, на втором военнослужащий Управления Росгвардии по Мурманской области прапорщик Егор Карху, третье место у концертмейстеров специального моторизованного полка Калининграда, прапорщиков Юрия Фоминых и Алексея Згама.

В номинации «Хореография» победа досталась военнослужащему отдельного батальона охраны и обеспечения (Санкт-Петербург) рядовому Даниилу Зубко отчеканившему чечетку «Степ», второе место заняли военнослужащие отдельного батальона (поселок Горелово, Ленинградская область) и третье — коллектив художественного творчества средней образовательной школы №264 Кировского района Санкт-Петербурга, станцевав в стиле хип-хоп.

В завершении конкурса, заместитель командующего Северо-Западным округом по работе с личным составом полковник Денис Ермаков поблагодарил участников за полученные положительные эмоции, которыми они зарядили всех присутствующих, и вручил победителям дипломы и памятные подарки.