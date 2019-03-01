Жители Великих Луках выбрали спуск к острову Дятлинка для благоустройства в рамках проекта «Городская среда»

15:15, 01 марта 2019, ПАИ

Итоги интернет-голосования за общественные пространства для благоустройства в 2019 году подведены в Великих Луках. Большинство жителей города поддержали обновление спуска к острову Дятлинка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

В рамках партийного проекта «Городская среда» выбранный великолучанами объект будет приведен в порядок в первую очередь. «Там планируется асфальтирование и обустройство безопасного тротуара», - уточнила руководитель городского управления ЖКХ Елена Гордиенко.

По ее словам, всего свой выбор в режиме онлайн сделали около 500 граждан. Из них за ремонт спуска к острову Дятлинка высказались 224 человека, за строительство тротуара по улице Шевченко – 144, за преображение сквера на площади Юбилейной – 115. Голосование проходило на сайте муниципалитета с 25 по 28 февраля.

В Пскове на данный момент за предложенные для благоустройства в этом году общественные пространства проголосовали более 15 тысяч человек. В тройку лидеров входят территория рядом со школой № 24 (5665 голосов), сквер на улице Технической, 14 (5298) и парк вдоль Сиреневого бульвара (2700).

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.