Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в марте
Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, мобильный ФАП будет работать с 4 по 7 марта и с 11 по 15 марта с 10:00 до 14:00 на территории гипермаркета «Лента» (Псков, улица Труда, 54).
Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального давления, измерение внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы.
Госномер ФАПа-автобуса - В862КР 60.
График еженедельно обновляется в средствах массовой информации.
Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.