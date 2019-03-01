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Общество

Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в марте

Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.  Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, мобильный ФАП будет работать с 4 по 7 марта и с 11 по 15 марта с 10:00 до 14:00 на территории гипермаркета «Лента» (Псков, улица Труда, 54).

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального давления, измерение внутриглазного давления,  ЭКГ, выдачу направления на анализы.

Госномер ФАПа-автобуса - В862КР 60.

График еженедельно обновляется в средствах массовой информации.

Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.

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