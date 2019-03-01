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Общество

Провести рекультивацию городской свалки обязал суд власти Пскова по иску природоохранного прокурора

По иску Псковского природоохранного межрайонного прокурора суд обязал администрацию Пскова обеспечить рекультивацию земель, занятых городской свалкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки природоохранный прокурор установил, что  администрация города до настоящего момента не приняла мер по рекультивации свалки, в том числе по  разработке проекта этих работ, несмотря на закрытие полигона еще 31 декабря 2017 года.

«Подобное бездействие противоречит требованиям Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об охране окружающей среды», Федерального закона «Об отходах производства и потребления», Правил проведения рекультивации и консервации земель, нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду», - отметили в прокуратуре.

В этой связи Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации города об обязании обеспечить разработку проекта рекультивации земель, занятых свалкой, и проведение работ по рекультивации нарушенных земель.

Псковский городской суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск.  Псковский областной суд признал состоявшееся решение законным и обоснованным, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу городской администрации.

Исполнение судебного акта находится на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.

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