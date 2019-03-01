До -12 градусов похолодает в Псковской области ночью 2 марта
2 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -7 до -12 градусов, днём — от -2 до +3.
Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.