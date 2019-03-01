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Литературно-художественную программу «Иван Бунин. Бег времени» представили в Псковском колледже искусств
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Культура

Литературно-художественную программу «Иван Бунин. Бег времени» представили в Псковском колледже искусств

Литературно-художественная программа «Иван Бунин. Бег времени» состоялась 27 февраля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, встреча состоялась в рамках проекта «БиблиоТеатр «Прямая Речь»». Автор и ведущая - руководитель регионального центра чтения Нина Яковлева.

В основе сценария – книга писателя «Окаянные дни», материалы литературоведческих исследований ведущих буниноведов - Олега Михайлова и Николая Мельникова.

Программу из стихотворений Бунина разных лет, отрывков из романа «Жизнь Арсеньева» сопровождал видеоряд из фотографий, кадров исторической кинохроники.

В программе участвовал заслуженный артист РФ, артист Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев.

Напомним, что Иван Бунин жил и творил в Себежском уезде в усадьбе поэта Александра Черемнова и его покровительницы Марии Миловидовой летом 1912 года.

Инициатором Бунинских чтений на Псковщине стал краевед, почетный гражданин Пскова Натан Левин. Первые чтения состоялись в 2012 году и с тех пор раз в два года в Себежском районе и Пскове собираются почитатели и исследователи творчества Бунина, чтобы поговорить о великом русском писателе, первом из русских литераторов, удостоенных в 1933 году Нобелевской премии «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

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