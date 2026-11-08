Возвращаться – не плохая примета: почему туристам выгодно приезжать в одно и то же место

11:17, 08 ноября 2026, ПАИ

Туристы нередко возвращаются в города, которые уже ранее посещали. Считается, что повторная поездка может быть ещё более увлекательной. В чём преимущества посещения одних и тех же туристических мест в разное время, рассказала эксперт.

Первое путешествие в новый город обычно сосредоточено на основных достопримечательностях, особенно если поездка длится от трёх до пяти дней, отметила в интервью «Известиям» генеральный директор туристической компании Мария Черепанова.

Приезжая в город повторно, туристы становятся более избирательными: они выбирают несколько мест, которым готовы уделить больше времени, и могут даже вернуться в уже посещённые музеи, где часто проходят тематические экскурсии и выставки. При этом премиальный отдых внутри страны становится всё более популярным, тогда как зарубежные туры часто планируются спонтанно.

Мария Черепанова отметила, что при повторном посещении туристы могут сосредоточиться на том, что их действительно интересует, и изучать выбранную тему без спешки. Ещё одно преимущество повторных поездок – экономия времени на ориентирование. Человек уже знает расположение достопримечательностей, время, которое занимает дорога, и особенности инфраструктуры.

Меняется и подход к программе: если в первый раз турист стремится охватить всё, то при повторном визите можно посвятить больше времени понравившимся местам или выбрать новый маршрут для прогулки.

Причиной возвращения может стать желание увидеть город в другое время года. Например, летний Санкт-Петербург привлекает белыми ночами и прогулками по каналам, а зимой здесь на первый план выходят театр, выставки и фестивали.

Иногда туристы возвращаются в город, где провели молодость или жили несколько лет. Такая поездка становится возможностью вспомнить важные моменты жизни и показать близким связанные с ними места. Особенно интересными бывают путешествия, в которых участвует несколько поколений семьи.

С возрастом меняются и интересы. В молодости хочется гулять по незнакомым улицам и наслаждаться природой, позже на первый план выходят местные рестораны и кухня, а затем – история, музеи и театры. Поэтому один и тот же город может предложить разные варианты отдыха в разные периоды жизни.

«Возвращение в знакомый город можно сравнить с перечитыванием книги или повторным просмотром фильма. Спустя годы человек начинает замечать детали, на которые раньше не обращал внимания», – подытожила Мария Черепанова.