Творческая встреча с джазовым пианистом Сергеем Шишковым пройдёт в Великих Луках

10:43, 08 ноября 2026, ПАИ

В Великих Луках в год 860‑летия города пройдёт творческая встреча с джазовым пианистом Сергеем Шишковым. Об этом ПАИ сообщили в комитете культуры администрации Великих Лук.

Мероприятие начнётся в детской музыкальной школе № 1 имени М. П. Мусоргского 12 ноября в 18:00. Концерт пройдёт в рамках проекта «Флагманы музыкального искусства». В программе – рассказ музыканта о формировании собственного звучания, история создания произведений и живое исполнение: прозвучат как узнаваемые джазовые стандарты в оригинальных аранжировках, так и сочинения артиста.

Сергей Шишков – композитор, аранжировщик, бенд‑лидер, участник джазовых фестивалей в России и за рубежом. Среди значимых работ музыканта – масштабная «Симфоническая сказка о Золотой Рыбке», демонстрирующая его умение работать с крупной формой, отметили организаторы.

В завершение встречи запланирован диалог с залом: слушатели смогут задать артисту вопросы.

Вход свободный, но необходима запись у организаторов.