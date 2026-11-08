Опыт арт-терапии представил Псковский музей-заповедник на конференции в Петербурге

10:05, 08 ноября 2026, ПАИ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова выступила с докладом на научно‑практической конференции под эгидой Геронтологического общества при Российской академии наук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Событие прошло в Санкт-Петербурге на базе онкологического центра имени Н. П. Напалкова в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Главной темой конференции стало активное долголетие и сохранение здоровья пожилых людей. Эксперты обсудили широкий спектр вопросов, особо обратив внимание на то, как искусство может способствовать увеличению продолжительности здоровой жизни.

Светлана Мельникова поделилась опытом интервальной терапии искусством. По её словам, в современном мире музеи выполняют важнейшую миссию сохранения и поддержания физического и психологического благополучия людей старшего возраста.

«Высокий статус, положительная репутация, общественное доверие, профессионализм сотрудников – это те принципы, благодаря которым Псковский музей стал центром притяжения людей «серебряного» возраста. Взаимодействие с музейными объектами, экскурсии и культурно-просветительские мероприятия пробуждают воспоминания, вызывают яркий эмоциональный отклик, стимулируют коммуникацию, а это в свою очередь влияет на ощущение личной идентичности и принадлежности человека к обществу», – отметила Светлана Мельникова.

Гендиректор музея также поделилась статистикой посещения объектов музея пенсионерами. Отдельное внимание в докладе было уделено программам, которые Псковский музей-заповедник реализует специально для слушателей Университета третьего возраста. Эти инициативы доказывают, что регулярное взаимодействие с искусством – не просто досуг, а эффективный инструмент социальной адаптации и поддержания когнитивного здоровья.