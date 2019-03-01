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Общество

Эффективность губернаторов предложили оценивать по качеству дорог

Эффективность глав регионов хотят оценивать по качеству дорог, новую методику оценки Правительству предложили в Минэкономразвития, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Руководителям регионов надлежит ориентироваться на федеральный проект «Дорожная сеть», который входит в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По предложенной системе главы регионов смогут получить самый высокий балл (0,5) за ремонт региональных трасс, 0,35 — за ремонт дорог в агломерациях с населением более 200 тысяч человек, еще 0,15 — за снижение доли перегруженных дорог. Самые высокие баллы положены за выполнение плана более чем на 90%.

Отмечается, что поддерживать дороги и проводить текущий ремонт регионы должны за счет своего бюджета, федеральные средства будут выделяться только на полную реконструкцию.

За строительный сезон средний регион с протяженностью дорог около 5-6 тысяч километров должен будет приводить в нормативное состояние 300 километров асфальта.

Напомним, что о необходимости повышения качества российских дорог говорил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля.

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  • Послание президента - 2019
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