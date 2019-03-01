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Общество

На прогулку с бездомными собаками приглашает псковичей «Шанс»

На прогулку с бездомными собаками приглашает псковичей зоозащитная организация «Шанс». Как сообщили Псковскому агентству информации в зоозащитной организации, тем, кто решит принять участие в прогулке, следует иметь непромокаемую закрытую обувь без каблука. Также рекомендуется приезжать к животным в рабочей одежде.

Приветствуется опыт общения с собаками.

В «Шансе» отметили, что в субботу в Пскове ожидается до -5 градусов. «Одевайтесь тепло, - добавили в организации. - В воскресенье +1, но будет сыро».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 61-03-03.

Пункт передержки «Шанса» находится в Пскове на улице Советской Армии, 56б.

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