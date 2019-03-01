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Общество

Телефонные консультации по пенсионным вопросам с использованием кодового слова получают псковичи

Территориальные органы Пенсионного фонда Псковской области продолжают консультировать граждан по телефону с использованием кодового слова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР, оно дает возможность получать консультацию по телефону с использованием персональных данных.

В прошлом году в области было принято 3 тысячи 51 заявление о консультировании по телефону с использованием кодового слова, подробную консультацию по телефону получили более 2 тысяч человек.

В январе 2019 года приняты 183 заявления от граждан, 129 человек уже получили консультации.

Напомним, по телефону горячей линии, который работает в каждом управлении ПФР, все желающие могут получить консультацию специалиста по общим вопросам реализации пенсионного законодательства. По частным вопросам, касающимся персональных данных человека, нужно обращаться за консультацией непосредственно в управление ПФР, либо задавать вопрос через онлайн приемную сайта ПФР.

Тем же, кто оформил (подтвердил заявлением) в Пенсионном фонде данные о своем кодовом слове, достаточно позвонить по телефону горячей линии ПФР, назвать идентификационные данные (фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность), свое кодовое слово и получить любую консультацию по реализации пенсионного законодательства, включая использование своих персональных данных.

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