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Общество

Пробный макияж и причёску предложит Beauty FoRRest будущим невестам на выставке «Свадьба EXPO`2019»

Специально для гостей выставки «Свадьба EXPO`2019» в Пскове студия красоты Beauty FoRRest представит несколько свадебных образов для невест. Мастера салона сделают девушкам праздничный макияж и причёски. Также псковички, которые собираются замуж в этом свадебном сезоне, могут обратиться к специалистам с просьбой помочь определиться с будущим праздничным образом. На месте можно будет сделать пробный свадебный макияж и укладку.

По словам генерального директора салона Анны Козловой, благодаря выставке её посетители смогут познакомиться  с последними тенденциями и самыми яркими представителями рынка свадебной индустрии в Пскове, а для участников - «это отличный способ представить свои возможности».

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. 

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>

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Пробный макияж и причёску предложит Beauty FoRRest будущим невестам на выставке «Свадьба EXPO`2019» Подобрать лимузин и украшения на него смогут псковичи на выставке «Свадьба EXPO`2019» Свадебный фотоконкурс «Пара года» стартовал в Псковской области «Свадьба EXPO`2019» в пятый раз пройдёт в Пскове 23-24 марта Лучшего свадебного фотографа в четвёртый раз выберут в Псковской области «Свадьба EXPO`2018»: Лучше один раз увидеть (ВИДЕО) Более 80 участников и 25 творческих коллективов приняли участие на выставке «Свадьба EXPO`2018» Полезные советы о подготовке к торжеству получили участники «Свадебного завтрака» на главной event-выставке Пскова Порядка 10 тысяч человек посетили выставку «Свадьба EXPO`2018» в Пскове 45 пар зарегистрировали брак на выставке «Свадьба EXPO' 2018»
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