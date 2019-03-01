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Общество

10 интернатных учреждений Псковской области получили поддержку от австрийских благотворителей

10 интернатных учреждений Псковской области получили поддержку от австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном отделении Российского детского фонда. 

Ассоциация «Маленькие сердца» реализовала серию проектов в поддержку воспитанников интернатных учреждений региона. На сумму около 830 000 рублей для ребят были закуплены разнообразные предметы для повышения эффективности образовательного процесса и комфорта проживания подопечных в учреждениях, в том числе школьная канцелярия, учебные пособия, тёплая зимняя одежда, обувь.

Благотворительную помощь получили подопечные Бобровского и Бельско-Устьенского детских домов-интернатов, коррекционных школ-интернатов в Красногородске, Опочке и Порхове, Опочецкой школы-интерната социальной поддержки, Пушкиногорской санаторной школы-интерната, Красногородской школы-интерната «Агрошкола», Центра специального образования № 2 и Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Всего в перечисленных учреждениях проживают и учатся более 900 детей.

Президент ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер приезжала в Псков в сентябре 2018 года. Она традиционно посетила ряд детских учреждений, пообщалась с их воспитанниками и встретилась с директорами, чтобы обсудить наиболее актуальные образовательные проекты и потребности подопечных. Вернувшись в Австрию, она связалась со своим партнёром доктором Гербертом Степичем, который и выделил средства на оказание благотворительной помощи детям.

В прошлом Герберт Степич долгое время занимал пост генерального директора международной сети «Райффайзенбанк». На сегодня его фонд H. Stepic CEE Charity уже более 11 лет реализует благотворительные проекты. В частности, была оказана поддержка акции Детского фонда «Здравствуй, школа!», а также в приобретении для воспитанников интернатных учреждений предметов первой необходимости и учебных материалов. В 2017 году фонд H. Stepic CEE Charity оплатил покупку зимней обуви для воспитанников интернатных учреждений и приобретение строительных материалов и инструментов для Опочецкой школы-интерната.

Областное отделение Российского детского фонда поблагодарило ассоциацию «Маленькие сердца», её президента Паскаль Вайер и Герберта Степича за заботу и тепло, подаренные нуждающимся детям Псковской области.

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