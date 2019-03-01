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На развлекательные мероприятия для взрослых и детей приглашает «Акваполис» в Пскове 1-3 марта
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Общество

На развлекательные мероприятия для взрослых и детей приглашает «Акваполис» в Пскове 1-3 марта

1-3 марта торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» в Пскове приглашает на развлекательные мероприятия для взрослых и детей, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

1 марта в 21:00 в ресторане «Инжир» выступит певица Дали.

2 марта в 21:00 в ресторане «Инжир» выступят Аркадий Галковский и Екатерина Андреева (саксофон и вокал).

В 14:00 в развлекательном центре «Игродром» пройдет мастер-класс «Подарок маме своими руками», а в это же время в центральном атриуме ТРК «Акваполис» состоится развлекательная программа и концерт Джэхана.

 

3 марта (воскресенье) в 13:00 в ресторане «Инжир» пройдет детская анимация «Программа с Леди Баг и аквагримом».

Вход на все мероприятия свободный.

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