Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о социально-экономической ситуации в регионе

16:44, 01 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 1 марта, в администрации Псковской области состоялась рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова и полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор проинформировал полпреда о социально-экономической ситуации в регионе. «Несмотря на сложность исполнения бюджета, регион выполняет все взятые на себя социальные обязательства, выполнены «майские» указы президента РФ 2012 года. По большинству показателей сохраняется положительная динамика», — сказал Михаил Ведерников.

Он также обратил внимание на существенное сокращение показателей госдолга. Если по данным на 1 января 2018 года государственный долг в регионе составлял 101,7%, то на 1 января 2019 года он снизился до 93%, подчеркнул глава региона.

Говоря о работе по улучшению транспортной доступности региона, Михаил Ведерников проинформировал, что с марта по маршруту «Псков — Санкт-Петербург — Псков» будут ежедневно курсировать 3 пары скоростных поездов «Ласточка». Кроме того, открыто движение «Ласточки» из Пскова в Новгород и Петрозаводск. «Это важно для жителей региона, для развития туризма. С открытием этого направления мы поддержали и внутрирегиональные пассажирские перевозки. В маршрутную сеть включены Плюсса и Струги Красные», — заметил глава региона.

Михаил Ведерников также рассказал Александру Гуцану о том, что регион завершил участие в федеральной программе ТРК «Псковский» и вошел в федеральную программу «Духовные истоки», к реализации в которой будут подключены не только Псков, но и другие населенные пункты области. «Рассчитываем, что благодаря этой программе с привлечением частных инвестиций мы сможем реконструировать инфраструктуру этих городов, что станет дополнительным импульсом для их развития, для привлечения туристов», — подчеркнул губернатор.

На встрече стороны обсудили ситуацию с главным автотранспортным предприятием области «Псковпассажиравтотранс». Глава региона сообщил, что благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина региону удалось вывести предприятие из кризисной ситуации. Михаил Ведерников рассказал и о достигнутых несколько дней назад договоренностях с правительством Москвы. «Представители Московского транспортного института помогут нам проанализировать ситуацию, сложившуюся на предприятии, чтобы выбрать оптимальную для области транспортную модель области. Это позволит выстроить эффективную систему работы и обеспечить качественные пассажирские перевозки по доступным для жителей и гостей ценам», — отметил губернатор.

Михаил Ведерников также доложил и об успешно погашенных кредитных обязательствах перед государственной корпорацией «Ростех», которые были получены регионом на окончание строительства перинатального центра в Пскове.

На встрече речь зашла о дорожной сфере. Губернатор сообщил о принятом решении создать на базе «Псковавтодор» специализированную лабораторию, которая позволит более качественно и системно проверять дороги и контролировать качество дорожных работ. «В этом году на дороги Псковской области в рамках реализации национальных проектов планируется направить около 6 млрд рублей. Это беспрецедентные средства для нашего региона. Мы сделаем все, чтобы дороги делались качественно и там, где они уже отремонтированы, к ремонтам мы уже не возвращались», — заметил губернатор.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам реализации на территории области проектов по основным направлениям стратегического развития в рамках 204-го Указа президента Российской Федерации. Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области утвержден 51 региональный проект в рамках 11 национальных проектов. К участию в проекте «Наука» область подключится с 2020 года.

Александр Гуцан отметил положительную динамику социально-экономического развития региона. Он поручил губернатору держать на особом контроле вопросы ликвидации второй смены в школах, обеспечения жильем детей-сирот и сферу здравоохранения: продолжать работу по укреплению первичного звена, решению кадрового дефицита, модернизацию материально-технической базы лечебных учреждений.

Также полпред обратил внимание на необходимость развития реального сектора экономики, малого и среднего предпринимательства.

В заключение Михаил Ведерников проинформировал о подготовке региона к проведению 39-х Ганзейских Дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в конце июня этого года.