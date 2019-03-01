Работники Газпрома отмечают 60-летие начала газификации Псковской области

17:54, 01 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 1 марта, работники Газпрома отмечают 60-летие начала газификации Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

Официальную часть торжественного мероприятия открыл генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Александр Пеганов, который поздравил свой коллектив с праздником, отметив, что в организации трудятся профессионалы своего дела. Александр Пеганов пожелал сотрудникам успехов в работе, семейного благополучия и хорошего настроения.

От имени главы Пскова Ивана Цецерского собравшихся поприветствовал его заместитель Сергей Гаврилов. Он отметил, что за 60 лет была проделана колоссальная работа, направленная на развитие газовое отрасли и её консолидации. Также он подчеркнул, что бесперебойное осуществление жизнеобеспечения промышленных и жилищно-коммунальных предприятий, социальных и жилых объектов происходит благодаря профессионализму, ответственности, трудолюбию псковских газовиков. «Все котельные города работают на «голубом топливе», благодаря чему в дома псковичей поступает отопление и горячая вода. С каждым годом растет количество домов в нашем регионе и городе, куда поступает природный газ», - сказал он.

Сергей Гаврилов пожелал ветеранам и работникам Газпрома здоровья, счастья, благополучия, больших успехов в важной и ответственной работе и вручил генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Александру Пеганову поздравительный адрес и подарок.

Также ветеранов и работников компании поздравил генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Псков» Артур Мяки.

К словам поздравления присоединился руководитель Комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов. «Вы вносите большой вклад в развитие Пскова и области. Ваша организация достигла значительных успехов в результате целенаправленной работы по внедрению и освоению современной техники и технологий, повышению уровня профессионального мастерства сотрудников», - отметил он.

После официальной части мероприятие продолжилось концертом.

Добавим, Псковская региональная компания по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с момента возникновения и до сегодняшнего дня, прочно утвердилась на газовом рынке Псковской области, как надежный поставщик природного газа населению, промышленным и бюджетным потребителям региона. Фундамент для создания организации был заложен в 1997 году, с момента основания регионального филиала ООО «Газпром межрегионгаз». 10 мая 2000 года, придя на смену Псковскому филиалу, была учреждена региональная компания по реализации газа ООО «Псковрегионгаз». 11 февраля 2011 года ООО «Псковрегионгаз» сменило название на ООО «Газпром межрегионгаз Псков».