В Пскове прошли торжественные мероприятия, посвященные 26-летию образования СОБР

17:11, 01 марта 2019, ПАИ

В Пскове состоялись торжественные мероприятия, посвященные 26-летию со дня образования специального отряда быстрого реагирования территориального управления Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В Псковской области специальный отряд быстрого реагирования создан 1 марта 1993 года и входил в состав управления по борьбе с организованной преступностью.

За мужество и отвагу, умелые и решительные действия, проявленные в служебно-боевой деятельности, многие сотрудники СОБР отмечены государственными и ведомственными наградами.

Поздравляя офицеров с праздником, заместитель начальника регионального управления Росгвардии полковник полиции Дмитрий Салихов отметил: «Каждый из вас обладает особыми профессиональными качествами - силой и выносливостью, отвагой и смелостью, умением работать в команде в любой, даже в самой сложной обстановке. Вас отличает способность в трудную минуту помочь, поддержать товарища, протянуть ему руку помощи».

Наиболее отличившиеся сотрудников спецподразделения поощрили почетными грамотами и благодарностями.