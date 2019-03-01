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Общество

Перелёты между Псковом и Москвой станут ежедневными с 1 мая

Авиакомпания «Азимут» в сезоне «Лето-2019» увеличивает частоту рейсов на линии «Псков – Москва». Как сообщается на сайте компании, рейсы в столицу России с 1 мая станут ежедневными и будут выполняться по более удобному расписанию.

Вылет из Пскова - в 7:00,  из Москвы (Внуково) - в 23:00.

Купить авиабилеты без дополнительных сборов, узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика.

Напомним, авиасообщение между Псковом и столицей было возобновлено после годового перерыва по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в целях повышения транспортной доступности и развития туризма на территории региона. На маршруте работает авиакомпания «Азимут», основу авиапарка которой составляет Sukhoi Superjet 100.

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