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Пропавшего в 2015 году псковича разыскивает полиция

Уголовный розыск УМВД России по Пскову продолжает розыск 49-летнего псковича Валерия Кадрова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В мае 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания в доме на улице Советской армии в Пскове. С тех пор Валерий Кадров на контакты с родственниками не выходит, его местонахождение до настоящего времени не установлено.

Ему на вид 50 лет, ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в УМВД России по Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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