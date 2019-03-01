Победителей областного детского литературного конкурса «Мой Пушкин» наградили в Пскове

20:26, 01 марта 2019, ПАИ

27 февраля в Пскове состоялся областной детский литературный конкурс «Мой Пушкин». В этом году мероприятие прошло на базе «Дома детского творчества» Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в Доме детства и юношества «Радуга», конкурс проводится с целью приобщения обучающихся к творческому наследию А. С. Пушкина, духовно-нравственного и патриотического становления личности детей и подростков Псковской области.

На конкурс приехали участники из 14 районов Псковской области, чтобы посоревноваться в 7 номинациях: «Театральная», «Вокал», «Хореография», «Юные поэты», «Юные прозаики», «Художественное слово», «Исследовательская». Самой многочисленной стала номинация «Художественное слово» - прочитать поэтические и прозаические произведения приехало более 50 человек. Всего же в мероприятии приняло участие более 100 школьников.

После прохождения регистрации все участники собрались в актовом зале Дома творчества, где к ним обратился первый заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников, а также заместитель директора «Дома детства и юношества «Радуга» Майя Семенова. После приветственных речей конкурсанты разошлись по секциям.

В связи с переносом конкурса в Псков (традиционно он проходит в Пушкинских Горах), заметно расширился состав жюри. В этом году в него вошли псковские поэты, актеры, режиссеры, а также преподаватели учреждений среднего и высшего профессионального образования.

По итогам конкурса были выявлены победители в каждой номинации в двух возрастных группах. Дипломанты I степени получат приглашение принять участие во Всероссийском детском открытом творческом фестивале «Мой Пушкин», который пройдет с 11 по 15 октября в Пушкинских Горах.