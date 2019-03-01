О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста подросткам из Пустошкинского и Пушкиногорского районов

20:29, 01 марта 2019, ПАИ

Волонтёрский десант Псковского Красного Креста в течение двух дней вел просветительскую работу в Пустошкинском и Пушкиногорском районах в рамках проекта «Здоровым быть стильно! (Продолжение)», поддержанного администрацией Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском Красном Кресте, участниками профилактических встреч стали почти 100 подростков Пустошкинского центра образования, Пушкиногорской санаторной школы-интерната и Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина. Им добровольцы рассказали о профилактике туберкулеза и ценностях здорового образа жизни.

Участники встречи познакомились с историей опасного заболевания современности, узнали, кто и когда открыл бактерию туберкулеза, кого и как эта бактерия может заразить, какие способы профилактики существуют и почему их нужно применять. В конце занятий свои знания слушатели закрепили с помощью викторины, в формате мини-игры.

«Эти встречи помогли сформировать правильную позицию по отношению молодежи к здоровому образу жизни и выстроить для себя культуру поведения, направленную на борьбу с туберкулезом и другими социально значимыми заболеваниями. Подводя итоги, участники встречи заявили о том, что Здоровый образ жизни – модный и популярный тренд среди молодежи. А полученная информация на встрече мотивирует многих на ведение активного и здорового образа жизни и отказ от вредных привычек», - отметили в Псковском Красном Кресте.

Напомним, что эти мероприятия Псковского Красного Креста стали возможны благодаря социальному проекту «Здоровым быть стильно! (продолжение)», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.