Посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана детская выставка открылась в Пскове

20:57, 01 марта 2019, ПАИ

В Псковском областном Доме детства и юношества «Радуга» (Ольгинская набережная, 2) начала работу областная детская выставка творческих работ, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Доме детства и юношества «Радуга», выставка организована в целях сохранения исторической памяти о войне в Афганистане и формирования патриотического сознания подрастающего поколения на примере героических подвигов воинов-интернационалистов.

Основная тематика рисунков и литературных работ - образы защитников Отечества, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, их подвиги, сцены боя, портреты героев.

На выставке представлены более 150 детских рисунков, выполненных в различной технике: акварель, батик, карандаш, пастель.

Выставка продлится до 18 марта. По вопросам её посещения необходимо обращаться к заведующей сектором Вере Андреевой по телефонам 8-(8112) 29-81-50, 8-911-356-22-07.