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Общество

Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-й роты

1 марта в районах Псковской области прошли митинги, посвященные военнослужащим 6-ой роты 76-ой десантно-штурмовой дивизии. Активисты и сторонники «Единой России» в Островском, Бежаницком и Пушкиногорском районах почтили память погибших земляков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, сегодня в Острове потомки зажгли свечи и возложили цветы к обелиску в память о десантниках 6-й роты, в числе которых находились островичи Владимир Бирюков и Алексей Шукаев. Среди участников митинга была мать сержанта Юрия Юдина, погибшего 19 января 2000 года.

Жители Бежаниц 1 марта собрались у памятного знака в сквере Псковских десантников. «Своих героев надо знать, к общей боли следует приобщаться, и надо проникнуться гордостью за страну, в которой всегда есть настоящие патриоты. Сегодня наш митинг посвящен бессмертному подвигу и вечной памяти героев 6-ой роты. Среди тех гвардейцев, которые встали на пути бандитов и геройски погибли в том бою, были и наши земляки Алексей Нищенко, награжденный орденом Мужества (посмертно), и Александр Лебедев, корни которого из нашей бежаницкой земли, посмертно награжденный звездой Героя России. Эти парни ценой своей жизни доказали святую преемственность поколений. Мы склоняем головы перед героями-десантниками, гордимся их преданностью России. Вечная им память и вечная им слава!» - сказала секретарь местного отделения «Единой России» Валентина Иванова.

Пушкиногорцы в этот день вспоминали о подвиге гвардии рядового Алексея Храброва, входившего в состав легендарной роты. Митинг состоялся на воинском захоронении у деревни Чертова Гора.

Напомним, 6-ая рота погибла в 2000 году на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции. В неравном бою с боевиками из 90 десантников выжить удалось всего шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

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