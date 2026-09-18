Профсоюзы ознакомились с работой Центра общественного наблюдения за выборами в Псковской области

14:47, 18 сентября 2026, ПАИ

Члены совета и сотрудники аппарата Псковского областного совета профсоюзов ознакомились с работой Центра общественного наблюдения за выборами, который находится в большом зале Дома профсоюзов в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами Александр Седунов рассказал о деталях функционирования центра, системе видеонаблюдения, а также продемонстрировал, как в режиме реального времени осуществляется мониторинг ситуации на избирательных участках региона. Это позволяет оперативно реагировать на любые поступающие сигналы и обеспечивать строгое соблюдение избирательного законодательства, подчеркнул он.

Значимость работы центра и важность прозрачности электоральных процедур отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Для профсоюзного движения Псковской области крайне важно, чтобы избирательный процесс в регионе проходил максимально открыто, легитимно и честно. Символично, что главный штаб общественного контроля за выборами вновь развернут именно здесь, в Доме профсоюзов. Это подчёркивает нашу общую гражданскую ответственность за будущее Псковщины», – сказал он.

Лидер профсоюзного объединения подчеркнул, что благодаря современным технологиям и работе независимых наблюдателей обеспечивается абсолютная открытость выборов, а каждый житель области может быть уверен в сохранности и объективности своего голоса.

Отметим, что Центр общественного наблюдения обеспечивает непрерывный контроль за ходом голосования. Сюда стекается вся информация от наблюдателей из городов и районов Псковской области, а на видеостену в режиме реального времени транслируется изображение с избирательных участков.

Напомним, трехдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.