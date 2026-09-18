Барсик впервые побывал на избирательных участках в Великих Луках

14:43, 18 сентября 2026, ПАИ

Барсик впервые посетил избирательные участки Великих Лук, пишет газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»











Символ избирательной комиссии региона поднимал настроение великолучанам и фотографировался с голосующими.

Кроме того, он помог юным жителям города поучаствовать в детском голосовании, как это было на избирательном участке № 136 (школа № 6), где работает специальный детский уголок.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.