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Общество

14 организаций и учреждений проверит Роструд в Псковской области в марте

Государственная инспекция труда в Псковской области в марте, согласно плану проверок, проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в 14 организациях, учреждениях и ИП области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки пройдут в ООО «Уютстрой», ООО «Псков-Полимер», ООО «Спи КО», ООО «Нега», ООО «Монолит», ООО «ТРФ», ООО «Белмаст-Псков», ООО «Вуудстрой»,  ИП Мудряк  П. И., ЗАО «Специализированное монтажное управление № 135», ООО «ДСПМК Островская», ИП Носов В. М., ООО «СМУ-20», ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Невельского района». 

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