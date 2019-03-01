14 организаций и учреждений проверит Роструд в Псковской области в марте

21:56, 01 марта 2019, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области в марте, согласно плану проверок, проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в 14 организациях, учреждениях и ИП области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки пройдут в ООО «Уютстрой», ООО «Псков-Полимер», ООО «Спи КО», ООО «Нега», ООО «Монолит», ООО «ТРФ», ООО «Белмаст-Псков», ООО «Вуудстрой», ИП Мудряк П. И., ЗАО «Специализированное монтажное управление № 135», ООО «ДСПМК Островская», ИП Носов В. М., ООО «СМУ-20», ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Невельского района».