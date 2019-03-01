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Общество

Эксперты-криминалисты Псковской области отметили вековой юбилей ведомства

1 марта в УМВД России по Псковской области прошло торжественное заседание, посвященное столетию создания экспертно-криминалистических подразделений в системе МВД России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, со словами поздравлений к собравшимся обратился заместитель начальника полиции  УМВД России по Псковской области полковник полиции Алексей Федоров. Он подчеркнул важную роль экспертов-криминалистов в решении ответственных задач по борьбе с преступностью и пожелал виновникам торжества дальнейших успехов в службе.

Поздравить сотрудников экспертно-криминалистического центра УМВД  со знаменательной датой пришли заместитель председателя облизбиркома Иван Патлач, представители правоохранительных органов региона. В выступлениях гости дали высокую оценку профессионализму псковских экспертов-криминалистов, которые в своей работе используют широкий арсенал технических средств и методов при проведении экспертиз.

Начальник ЭКЦ УМВД полковник полиции Алексей Кириленок обратил внимание аудитории на то, что руководимая им служба не стоит на месте. Укрепляется материально-техническая база, совершенствуется система подготовки кадров, отметил он. Особую благодарность высказал Алексей Кириленок в адрес представителей старшего поколения, которые являются для их последователей достойным образцом преданности профессии и ответственного отношения  к  своим служебным обязанностям.

На встрече действующие сотрудники и ветераны были поощрены. Участники мероприятия познакомились с тематической фотовыставкой и посмотрели видеофильм об истории становления экспертно-криминалистической службы. А в заключение праздничную концертную программу представили творческий коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области и приглашенные артисты.

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