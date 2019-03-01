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Культура

Эскизные проекты реставрации фасадов Губернского почтамта и гостиницы «Октябрьская» рассмотрели эксперты в Пскове

28 февраля состоялось очередное заседание научно-методического и экспертного совета при Комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, совет рассмотрел два эскизных проекта реставрации фасадов объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Пскове: «Здание Губернского почтамта» (улица Советская, 7) и «Гостиница «Октябрьская» (Октябрьский проспект, 36).

Первоначально здание почтамта было построено псковским губернским архитектором Иваном Альбрехтом для коллежского советника М. Брылкина. Постройка, начатая в 1778 году, является одной из самых значительных работ этого архитектора. В 1788 году еще не завершенное здание пострадало при крупном пожаре и затем было выстроено вновь, к 1793 году, по планам того же архитектора. В 1805 году оно значится как «почтамт помещика Михаила Брылкина». В период до 1820 года здание было приобретено в казну и стало называться «псковский казенный почтовый дом» или, позднее – «почтамт».

С учетом мнения заказчика работ ФГУП «Почта России» проектировщики предложили сохранить внешний облик здания, который оно имеет последние десятилетия. Беря во внимание более чем 200-летнюю историю памятника, Совет рекомендовал авторам проекта доработать проектную документацию в части обоснования цветовых решений, восстановления утраченных элементов фасадов с опорой на исторические источники и собственные исследования.

Эксперты предложили проектировщикам рассмотреть вопрос о восстановлении первоначального, авторского колористического замысла. Результаты дополнительных исследований будут представлены на Совет в ближайшее время.

В 1938 году в Пскове открылась новая гостиница советского столичного уровня - «Октябрьская». За 80 лет, за исключением периода оккупации времен Великой Отечественной войны, гостиница ни разу не переименовывалась. Натуральный гранит ступеней и полуколонн, дубовые панели, лепнина до сих пор производят величественное впечатление, сохраняя стиль 30-х годов XX века.  В «Октябрьской» останавливались крупные руководящие работники, творческая элита, представители зарубежных делегаций. В годы войны в здании гостиницы располагался немецкий штаб группы армий «Север», а в оружейной комнате, до вывоза за рубеж, два года хранилась всероссийская святыня — Тихвинская икона Божией Матери. До настоящего времени здание гостиницы является одним из наиболее значимых объектов исторической градостроительной среды центральной части Пскова.

Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры, являющийся автором эскизного проекта, вынес на рассмотрение Совета несколько вариантов цветовых решений фасадов. Совет поддержал возвращение внешнего вида здания к историческому облику, основу которого в части цветового решения составлял серый цвет. Инвестор поддержал экспертное мнение Совета и предложение проектировщика.

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