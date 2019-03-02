0
12:36
Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
12:18
Ярмарка «ART-ель» проходит в Пскове
11:32
Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
09:36
«Гробницу малыша Тутанхамона» Псковского театра покажут сегодня на сцене «Александринки»
09:10
Родительскую субботу отмечают сегодня православные
22:28
Эксперты-криминалисты Псковской области отметили вековой юбилей ведомства
21:42
Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-й роты
Еще новости
Общество

Законопроект о регистрации рожденных суррогатной матерью детей внесен в Госдуму

В Госдуму РФ внесен законопроект о регистрации детей, рожденных с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента. Как пояснил инициатор проекта, в настоящее время органы ЗАГС отказывают в регистрации детей не состоящим в браке мужчинам и женщинам, а также одиноким женщинам, которые воспользовались услугами суррогатной матери.

В 2017 году сообщалось, что в России зафиксирован рост числа детей, рождённых суррогатными матерями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
02 марта 2019
Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
Ярмарка «ART-ель» проходит в Пскове
02 марта 2019
Ярмарка «ART-ель» проходит в Пскове
Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
02 марта 2019
Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
«Гробницу малыша Тутанхамона» Псковского театра покажут сегодня на сцене «Александринки»
02 марта 2019
«Гробницу малыша Тутанхамона» Псковского театра покажут сегодня на сцене «Александринки»
Родительскую субботу отмечают сегодня православные
02 марта 2019
Родительскую субботу отмечают сегодня православные
Эксперты-криминалисты Псковской области отметили вековой юбилей ведомства
01 марта 2019
Эксперты-криминалисты Псковской области отметили вековой юбилей ведомства 2
Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-й роты
01 марта 2019
Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-й роты 3
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста подросткам из Пустошкинского и Пушкиногорского районов
01 марта 2019
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста подросткам из Пустошкинского и Пушкиногорского районов 1

Идет загрузка...