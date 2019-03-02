Законопроект о регистрации рожденных суррогатной матерью детей внесен в Госдуму

09:19, 02 марта 2019, ПАИ

В Госдуму РФ внесен законопроект о регистрации детей, рожденных с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента. Как пояснил инициатор проекта, в настоящее время органы ЗАГС отказывают в регистрации детей не состоящим в браке мужчинам и женщинам, а также одиноким женщинам, которые воспользовались услугами суррогатной матери.

В 2017 году сообщалось, что в России зафиксирован рост числа детей, рождённых суррогатными матерями.