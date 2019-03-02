В России с 1 апреля хотят провести дополнительные прививки от кори

17:29, 02 марта 2019, ПАИ

Роспотребнадзор предлагает провести дополнительную иммунизацию против кори в России с апреля по октябрь. О этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления, выложенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Постановляю высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить: в срок с 1 апреля по 1 октября 2019 года проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори», - говорится в документе.

До 22 марта поручается «завершить работу иммунологических комиссий по пересмотру медицинских противопоказаний к проведению прививок против кори, а также работу с населением, отказывающимся от профилактических прививок», до 29 марта – «сформировать и утвердить планы проведения подчищающей иммунизации против кори в разрезе медицинских организаций».

«Работодателям (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям), привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан, в срок до 31 декабря обеспечить проведение иммунизации против кори привлеченных работников, не болевших корью и не имеющих прививок или сведений о прививках против кори», - говорится в проекте.

Руководители территориальных органов Роспотребнадзора должны будут до 10 октября предоставить информацию об итогах проведения этой иммунизации.