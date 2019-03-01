Родительскую субботу отмечают сегодня православные

09:10, 02 марта 2019, ПАИ

Вселенская родительская (мясопустная) суббота - день для всецерковного поминовения усопших, отмечается сегодня, 2 марта, сообщает портал CALEND.RU.

В православном календаре есть особые дни для всецерковного поминовения усопших. Эти дни называются родительскими субботами, они были установлены в первом тысячелетии. Сегодня отмечается Вселенская родительская мясопустная суббота.

В году несколько родительских суббот: субботы перед мясопустной неделей и перед праздником Троицы (Пятидесятницы) — их называют Вселенскими родительскими субботами.