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Общество

Родительскую субботу отмечают сегодня православные

Вселенская родительская (мясопустная) суббота - день для всецерковного поминовения усопших, отмечается сегодня, 2 марта, сообщает портал CALEND.RU.

В православном календаре есть особые дни для всецерковного поминовения усопших. Эти дни называются родительскими субботами, они были установлены в первом тысячелетии. Сегодня отмечается Вселенская родительская мясопустная суббота.

В году несколько родительских суббот: субботы перед мясопустной неделей и перед праздником Троицы (Пятидесятницы) — их называют Вселенскими родительскими субботами.

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