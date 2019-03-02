Весенняя «ART-ель» продолжит работу в Пскове 3 марта
Завтра, 3 марта, на первом и втором этажах спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2) продолжит работу весенняя ярмарка «ART-ель», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
На ярмарке можно приобрести работы, изготовленные в различных техниках: эксклюзивные авторские сувениры, предметы интерьерного декора, дизайнерские украшения, изделия из шерсти, мыло и косметика ручной работы, вязаные изделия, вышивка, разнообразные цветы.
«ART-ель» буде работать 3 марта с 12:00 до 18:00. Напомним, ярмарка проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной.