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Общество

Игрушки, сувениры и украшения можно купить сегодня на ярмарке «ART-ель» в Пскове

Эксклюзивные авторские сувениры, предметы интерьерного декора, дизайнерские украшения, изделия из шерсти, мыло и косметика ручной работы, вязаные изделия, вышивка, разнообразные цветы представлены сегодня, 2 марта, на традиционной весенней ярмарке «ART-ель» в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, ярмарка открылась сегодня, 2 марта, в Пскове, на первом и втором этажах спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2). Она работает сегодня до 18:00 и 3 марта с 12:00 до 18:00.

Напомним, ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной.

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