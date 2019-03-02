Игрушки, сувениры и украшения можно купить сегодня на ярмарке «ART-ель» в Пскове

14:08, 02 марта 2019, ПАИ

Эксклюзивные авторские сувениры, предметы интерьерного декора, дизайнерские украшения, изделия из шерсти, мыло и косметика ручной работы, вязаные изделия, вышивка, разнообразные цветы представлены сегодня, 2 марта, на традиционной весенней ярмарке «ART-ель» в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, ярмарка открылась сегодня, 2 марта, в Пскове, на первом и втором этажах спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2). Она работает сегодня до 18:00 и 3 марта с 12:00 до 18:00.

Напомним, ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной.