Ярмарка «ART-ель» проходит в Пскове

12:18, 02 марта 2019, ПАИ

Традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» открылась сегодня, 2 марта, в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2), сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На первом и втором этажах комплекса псковские мастера разместили свои самые яркие работы, изготовленные в различных техниках: эксклюзивные авторские сувениры, предметы интерьерного декора, дизайнерские украшения, изделия из шерсти, мыло и косметика ручной работы, вязаные изделия, вышивка, разнообразные цветы.

Подарки ручной работы можно купить сегодня до 18:00 и 3 марта с 12:00 до 18:00.

Напомним, ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной.