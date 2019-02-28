0
16:06
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
09:25
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
09:34
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
14:46
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль
23:00
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области
16:31
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
10:19
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
Еще новости
Происшествия

1200 пачек сигарет обнаружили псковские пограничники в воздуховоде рефрижератора на границе с Эстонией

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино». В зону пограничного контроля на выездное направление прибыл грузовой автомобиль марки «Мерседес» под управлением 41-летнего гражданина России.

В ходе проведения осмотра транспортного средства, пограничник выявил признаки укрытия посторонних предметов за рефрижераторной установкой прицепа автомобиля. При опросе водителя выяснилось, что она находится в нерабочем состоянии. Отвечая на вопрос о причине неполадки системы россиянин заметно нервничал, отвечал уклончиво и неуверенно.

В результате проведенного дальнейшего досмотра транспортного средства стражи границы из воздуховода рефрижераторной установки извлекли более 1200 пачек сигарет различных наименований, произведенных на территории Республики Беларусь. Их предварительная оценочная стоимость составила порядка 63 тысяч рублей.

Выявленные табачные изделия изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующего решения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
28 февраля 2019
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта 7
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
28 февраля 2019
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети 2
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
27 февраля 2019
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль
26 февраля 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль 10
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области
22 февраля 2019
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области 6
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
18 февраля 2019
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий 3
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
18 февраля 2019
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика
17 февраля 2019
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика 7

Идет загрузка...