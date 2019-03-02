Нестора Махно хотят перезахоронить на Украине

16:22, 02 марта 2019, ПАИ

Власти украинского города Гуляйполе хотят перезахоронить прах Нестора Махно, сообщает РИА Новости. «С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка», - рассказал в местному сайту глава районной администрации Гуляйполя Александр Ищенко.

«Наш бренд - это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня. Поэтому власти уже разработали проекты по маршруту Нестора Махно, который будет интересен туристам», - пояснил Александр Ищенко. В настоящее время прах Махно хранится в урне на кладбище Пер-Лашез в Париже. Для его возвращения требуется одобрение властей Франции.

Нестор Махно – революционер-анархист, руководитель крестьянского повстанческого движения 1918-1921 годов, командир Революционной повстанческой армии Украины. После поражения своей армии в боях с большевиками он бежал в Румынию. Махно умер в 1934 году в Париже от костного туберкулеза. Его тело кремировали, а урну с прахом замуровали в стене колумбария Пер-Лашез.