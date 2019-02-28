Пожары произошли вечером 1 марта в Печорах, Кунье, Опочецком и Пушкиногорском районах

10:59, 02 марта 2019, ПАИ

В 20:07 1 марта в ГУ МЧС России по Псковской области поступило сообщение о возгорании мусора в Печорах на улице Юрьевская. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, для ликвидации пожара привлекались 1 единица техники, 2 человека.

В 22:17 стало известно о возгорании мусора на улице Дальняя в Кунье. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. В 22:55 - о возгорании автомобиля в деревне Либивцово Опочецкого района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 23:49 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Александрова Слобода Пушкиногорского района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.