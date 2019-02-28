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Псковская полиция ищет мужчину в камуфляже

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу  Пскову разыскивается житель областного центра  Иванов Александр Геннадьевич, 1975  года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, с 5 сентября 2018 года он отсутствует по месту жительства. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

На вид ему около 45  лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови  прямые, глаза светлые, нос прямой.

Был одет в чёрную шапочку, камуфлированные куртку  и  брюки  зелёного тона, зимние тёмные кроссовки. С собой была чёрная сумка, носимая на плече.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, который является уроженцем поселка Брусово Тверской области,  просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

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