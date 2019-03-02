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Общество

Великолукским кадетам рассказали об опасности наркопотребления

В Великих Луках состоялась профилактическая встреча, организованная полицейскими. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. С учетом фактов проникновения бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в малые города области, а также роста преступных проявлений среди молодежи в сфере незаконного оборота наркотиков  сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков  УМВД России по Псковской области осуществляются регулярные выезды в образовательные учреждения области. Их целью является повышение уровня осведомленности о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также информирования об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Так, в МАОУ «Кадетская школа» города Великие Луки состоялась встреча начальника УКОН УМВД  полковника полиции Сергея  Титова с учащимися 9-11 классов. В ходе беседы он рассказал о задачах, которые стоят перед Управлением, остановился на проблеме, связанной с распространением наркотических средств так называемым бесконтактным способом. Речь шла и об опасности, которой ребята подвергают себя, соглашаясь попробовать наркотики.

 Гость подчеркнул, что опрометчивые поступки могут привести к самым серьезным последствиям. Выступающий напомнил о существующей ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Кадетам был продемонстрирован социальный фильм «НЕзависимость», в основу которого вошли реальные истории некоторых жителей региона.

А в завершение встречи навыки рукопашного боя и приемы обезвреживания вооруженного преступника ребятам продемонстрировали бойцы отряда специального назначение УКОН УМВД.

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